Intelligent Technologies rozwija infrastrukturę sieciową

Nowy szkielet sieci został w 100% oparty na technologiach MPLS/EVPN oraz Segment Routing, co pozwala na efektywne sterowanie ruchem, elastyczne definiowanie ścieżek transmisji i obsługę ruchu 100G+.

W ramach rozbudowy zwiększono przepustowość punktów styku z operatorami klasy Tier 1 – obecnie połączenia z Arelion i PCCW Global działają w technologii 100 Gb/s.

Powstał również nowy punkt styku z ORANGE, oparty o technologię MC-LAG, zapewniającą pełną redundancję, równoważenie obciążenia i bezprzerwowe przełączenie ruchu.

Infrastruktura wspierana przez nowoczesne Scrubbing Center zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa, stabilności i odporności na zagrożenia.

„Modernizacja szkieletu sieci i punktów styku to kolejny krok w kierunku jeszcze wyższej jakości i niezawodności usług” – komentuje Paweł Konofał, Head of Trust Core Network w Intelligent Technologies S.A.