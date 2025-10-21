Intelligent Technologies rozwija infrastrukturę sieciową
Intelligent Technologies S.A., jako część Omega Group, konsekwentnie modernizuje swoją infrastrukturę telekomunikacyjną.
2025-10-21, 12:35

Nowy szkielet sieci został w 100% oparty na technologiach MPLS/EVPN oraz Segment Routing, co pozwala na efektywne sterowanie ruchem, elastyczne definiowanie ścieżek transmisji i obsługę ruchu 100G+.

W ramach rozbudowy zwiększono przepustowość punktów styku z operatorami klasy Tier 1 – obecnie połączenia z Arelion i PCCW Global działają w technologii 100 Gb/s.

Powstał również nowy punkt styku z ORANGE, oparty o technologię MC-LAG, zapewniającą pełną redundancję, równoważenie obciążenia i bezprzerwowe przełączenie ruchu.

Infrastruktura wspierana przez nowoczesne Scrubbing Center zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa, stabilności i odporności na zagrożenia.

„Modernizacja szkieletu sieci i punktów styku to kolejny krok w kierunku jeszcze wyższej jakości i niezawodności usług” – komentuje Paweł Konofał, Head of Trust Core Network w Intelligent Technologies S.A.

KONTAKT / AUTOR
Andrzej Pędzich
marketing department
Intelligent Technologies S.A.
790010062
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Intelligent Technologies
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.