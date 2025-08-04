Intelligent Technologies S.A. (Omega Group) błyskawicznie reaguje na sabotaż infrastruktury światłowodowej w Warszawie

Do zdarzenia doszło około godziny 2:00 w nocy w rejonie ulicy Smyczkowej. Na miejscu jako druga ekipa, pojawił się zespół techniczny Intelligent Technologies – wspierany przez całodobowe centrum operacyjne Help24x7. Dzięki natychmiastowej reakcji i doświadczeniu zespołu uszkodzenia zostały szybko zlokalizowane i naprawione.

Określono miejsca awarii światłowodów na odcinkach 3700 i 1800 metrów. Łącznie sprawdzono 10 studzienek, gdzie potwierdzono przecięcie najgrubszych kabli 144-włóknowych, co mogło spowodować poważne zakłócenia w transmisji danych. Pomimo trudnych warunków – prace przebiegły w tempie ekspresowym, a usługi zostały utrzymane bez przerw dzięki zabezpieczeniu sieci i zaangażowaniu zespołu Intelligent Technologies z Omega Group.

„Szybka reakcja i pełna gotowość operacyjna to fundament naszej działalności. Dzięki zespołowi Help24x7 i wypracowanym procedurom awaryjnym incydent nie wpłynął na działanie usług naszych Klientów” – podkreśla Irek Kuć, Chief Security Officer Intelligent Technologies S.A.

Według nieoficjalnych informacji, uszkodzenia mogą mieć charakter celowego sabotażu – sprawcy wiedzieli co robili. To już kolejny taki incydent w Warszawie w ostatnich tygodniach. Sprawa została zgłoszona służbom państwowym, a infrastruktura objęta została dodatkowymi zabezpieczeniami.