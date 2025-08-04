Intelligent Technologies S.A. (Omega Group) błyskawicznie reaguje na sabotaż infrastruktury światłowodowej w Warszawie
W miniony weekend w Warszawie doszło do poważnego incydentu związanego z uszkodzeniem kabli światłowodowych, który mógł zakłócić działanie usług telekomunikacyjnych w kilku budynkach biurowych. Intelligent Technologies S.A., spółka należąca do Omega Group, jako doświadczony operator infrastruktury telekomunikacyjnej, automatycznie wdrożyła procedury awaryjne, dzięki czemu klienci nie odczuli skutków awarii.
Do zdarzenia doszło około godziny 2:00 w nocy w rejonie ulicy Smyczkowej. Na miejscu jako druga ekipa, pojawił się zespół techniczny Intelligent Technologies – wspierany przez całodobowe centrum operacyjne Help24x7. Dzięki natychmiastowej reakcji i doświadczeniu zespołu uszkodzenia zostały szybko zlokalizowane i naprawione.
Określono miejsca awarii światłowodów na odcinkach 3700 i 1800 metrów. Łącznie sprawdzono 10 studzienek, gdzie potwierdzono przecięcie najgrubszych kabli 144-włóknowych, co mogło spowodować poważne zakłócenia w transmisji danych. Pomimo trudnych warunków – prace przebiegły w tempie ekspresowym, a usługi zostały utrzymane bez przerw dzięki zabezpieczeniu sieci i zaangażowaniu zespołu Intelligent Technologies z Omega Group.

„Szybka reakcja i pełna gotowość operacyjna to fundament naszej działalności. Dzięki zespołowi Help24x7 i wypracowanym procedurom awaryjnym incydent nie wpłynął na działanie usług naszych Klientów” – podkreśla Irek Kuć, Chief Security Officer Intelligent Technologies S.A.

Według nieoficjalnych informacji, uszkodzenia mogą mieć charakter celowego sabotażu – sprawcy wiedzieli co robili. To już kolejny taki incydent w Warszawie w ostatnich tygodniach. Sprawa została zgłoszona służbom państwowym, a infrastruktura objęta została dodatkowymi zabezpieczeniami.

